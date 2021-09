Ainda a saída de Messi do Barcelona: "Arrancaram-lhes a alma"

Antigo presidente do Conselho Diretivo do Bayern em entrevista ao jornal Bild.

Em entrevista ao jornal Bild, Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Conselho Diretivo do Bayern entre 2002 e 2021, abordou o triunfo claro do Bayern sobre o Barcelona, 3-0, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, naquele que foi o primeiro jogo do emblema espanhol na prova já sem Lionel Messi.

"[os jogadores do Bayern] Jogaram de forma excecional e mereceram ganhar. É demasiado cedo para falar de favoritos. Só começa realmente nos oitavos de final", começou por dizer, antes de falar do Barcelona.

"Se olharmos para a equipa, como se comportaram taticamente... Com [a saída de] Messi, a alma foi-lhes arrancada. Estão a enfrentar tempos difíceis. O campeonato espanhol marcou um autogolo [com a saída de Messi]", afirmou.