Ainda a questão do sucessor de Tite: "Há uma grande probabilidade de ele vir..."

Ederson, guarda-redes da seleção brasileira, revela que já conversou com compatriotas do Real Madrid. Antigo guarda-redes do Benfica confirmou ainda conversas com Guardiola sobre o assunto.

A seleção do Brasil ainda não tem um substituto de Tite. A canarinha vai voltar à competição com um interino, Ramon Menezes, mas o nome de Carlo Ancelotti continua a ser o mais falado. Ederson confia na chegada do ainda treinador do Real Madrid.

"Comentei com o Casemiro, Vini e Militão e há uma grande probabilidade de ele vir. Vamos em busca desse resultado para ele vir o mais rápido possível. O que me falaram sobre ele é que é um treinador excecional, que todos no grupo gostam dele", referiu, em conferência de imprensa.

O antigo guarda-redes do Benfica confirmou ainda conversas com Pep Guardiola sobre o assunto. O catalão também chegou a ser dado como uma possibilidade para assumir a Canarinha, recorde-se.

"Ele disse que não existia essa possibilidade. Há um contrato com o Manchester City, renovado há pouco tempo", explicou.

O Brasil mede forças com Marrocos, a grande surpresa do Catar'2022, antes do arranque da qualificação para o próximo Mundial.