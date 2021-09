Ainda a possível saída de Mbappé do PSG: "Tinha a intuição que ficava. Respondeu: 'Estou aqui'"

Companheiro de Mbappé no PSG em entrevista ao programa "El Larguero", da Cadena SER.

A possível saída de Kylian Mbappé no último mercado de transferências ainda continua a dar que falar. Se muito se falou sobre essa hipótese, sendo dado quase como certa a mudança do internacional francês para o Real Madrid, a verdade é que o PSG nunca o considerou, pelo menos publicamente.

Ander Herrera, jogador do emblema parisiense, também teve sempre a sensação de que o jogador permaneceria nos franceses.

"Eu tinha a intuição de que ele ficava. Foi o que o clube e ele nos disseram. Perguntei-lhe duas semanas antes do fim do mercado [se continuaria no PSG] e ele respondeu: 'Estou aqui'", afirmou aos microfones do programa "El Larguero", da Cadena SER.

A verdade é que o avançado acabou mesmo por continuar no PSG, apesar de não ter renovado. O contrato expira em janeiro...