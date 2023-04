Ainda a polémica em Espanha: "Vendo o lado do Valverde, teria feito o mesmo"

Gustavo Poyet, antigo jogador de Saragoça, Chelsea ou Tottenham, defende que a resposta do uruguaio até foi modesta tendo em conta a suposta provocação de Álex Baena, jogador do Villarreal, que terá sido agredido pelo adversário no Santiago Bernabéu, depois do encontro entre as duas formações (2-3)

A agressão de Fede Valverde a Álex Baena, no final do encontro entre o Real Madrid e o Villarreal (2-3), continua a dar que falar em Espanha. De acordo com alguma imprensa, a atitude do uruguaio explica-se com uma suposta provocação do jogador do Submarino Amarelo, que terá aludido às dificuldades que o uruguaio e a mulher tiveram na altura do nascimento do segundo filho. Gustavo Poyet, antigo internacional uruguaio, acha que o jogador dos merengues até foi brando.

"Vendo o lado do Valverde, teria feito o mesmo. Não tenho dúvidas de que podia ter acontecido. Se algo mais aconteceu, veremos se vai a algum lado, se há uma investigação.... Analisando o caso pelo que Fede diz, penso que se conteve. Há limites para o que se pode dizer", afirmou, em declarações ao AS.

Recorde-se que Álex Baena já veio desmentir que alguma vez tenha provocado Fede Valverde sobre o filho do jogador uruguaio. De acordo com alguma imprensa espanhola, Baena, num anterior encontro entre Real Madrid e Villarreal, terá dito: "Chora agora que o teu filho não vai nascer".