Ainda a novela Mbappé e uma possível renovação: "Está a aquecer..."

Antigo internacional francês garante que o craque do PSG e o clube se aproximaram nos últimos tempos, tendo em vista a possível renovação.

Se a possível saída de Kylian Mbappé do PSG rumo ao Real Madrid já foi dada quase como certa, não menos verdade é o facto de o emblema parisiense ter sempre demonstrado a vontade em manter o internacional francês nas suas fileiras. Agora, Jérôme Rothen, antigo internacional francês com uma longa passagem pelo clube de Paris, afirma que as duas partes se aproximaram.

"Segundo as minhas informações, as relações entre Kylian Mbappé e o PSG aproximaram-se. Está a aquecer. É uma realidade. Havia 99 por cento de hipóteses de ele sair em agosto. Agora aqueceu tanto que atingimos os 65 por cento, pelo que ainda há muita coisa contra [a continuidade]", começou por afirmar Rothen à "RMC Sports".

"Também me dizem que tudo pode mudar a favor do PSG a qualquer momento. Pesará o aspeto desportivo, o que o PSG fizer especialmente neste temporada. O que me disseram é que eliminar o Real Madrid poderia mudar as coisas a favor do PSG. É importante dizê-lo, porque ainda não ganharam", concluiu.

De recordar que PSG e Real Madrid são adversários nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, o clube francês venceu os "merengues" por 1-0, precisamente com um golo de Mbappé, em Paris. A segunda mão está agendada para para as 20h00 de 9 de março, uma quarta-feira.