Ainda a eliminação do PSG na Liga dos Campeões: "A verdade é que não consigo explicar"

Hakimi concedeu uma entrevista à imprensa francesa

Achraf Hakimi, lateral do PSG, concedeu este domingo uma entrevista ao canal televisivo Téléfoot, na qual falou sobre a relação que tem com Kylian Mbappé, cujo futuro ainda é desconhecido e revelou não conseguir entender como o PSG foi eliminado, pelo Real Madrid da Liga dos Campeões.

"A minha relação com Mbappé? Tem sido espontânea. Desde o dia que eu cheguei, quando tu conheces alguém como ele, com a sua idade, com a mesma personalidade, o mesmo caráter... Somos duas crianças. Tudo é fluído, é natural", contou o internacional marroquino, que teceu largos elogios ao astro francês.

"Mbappé é um dos melhores do mundo e é meu amigo. Quero que ele fique aqui, ele sabe disso. Ele decidirá o que achar melhor para a sua carreira. E eu o apoiarei", garantiu.

O grande objetivo da época do PSG caiu por terra numa fase precoce da liga milionária, após não terem conseguido superar o Real Madrid nos oitavos de final da prova, uma desilusão que Hakimi revelou ainda não conseguir explicar.

"É difícil perceber que estamos fora da Liga dos Campeões. Tínhamos os mecanismos para seguir em frente. A verdade é que não consigo explicar. Ainda hoje, quando penso nisso, não entendo. Os adeptos estão tristes, nós também. Nesse nível, os pequenos detalhes fazem a diferença, temos que corrigi-los no ano que vem. É isso que nos fará campeões", referiu o lateral de 23 anos.

Hakimi aproveitou ainda para lançar o jogo deste domingo diante do Marselha, segundo classificado da Ligue 1, um embate que considera ser "decisivo" para subir a moral dos adeptos do clube, depois de várias semanas "difíceis".

"É um jogo que pode decidir o destino do campeonato. Os nossos adeptos merecem esta vitória e este décimo título. Tivemos semanas complicadas, é difícil. Vencer o Marselha é o melhor que podemos fazer para mantê-los a torcer por nós até ao final da temporada", concluiu.