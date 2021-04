Ainda a confusão no Chelsea antes do jogo com o FC Porto: "Foi um filme de terror"

"The Athletic" revela vários pormenores dos mais recentes acontecimentos nos "blues".

O "The Athletic" revelou esta segunda-feira mais alguns pormenores da forma como o Chelsea viveu os momentos seguintes à pesada derrota com o West Bromwich (5-2), no sábado, e sobre os momentos de tensão no treino de domingo, durante a sessão de vídeo e confusão entre Kepa e Rudiger.

"Houve muitas discussões acesas entre vários jogadores" no balneário, após a goleada de sábado.

Já no treino de domingo, o treinador Thomas Tuchel mostrou vários momentos do encontro, questionando os jogadores como tais situações puderam acontecer.

"Foi um filme de terror. Tuchel dizia coisas como "isto é inaceitável", "não podemos consentir golos assim", "o que se passou com a defesa?", disse uma fonte ao "The Athletic". "Só Tuchel falou e nenhum jogador foi convidado a dizer o que pensava. Ninguém escapou à inquisição do treinador", acrescentou a fonte.

Quanto ao confronto entre o guarda-redes e Rudiger, o mesmo terá começado já durante a partida frente ao West Bromwich. "No treino, chocaram quando disputaram a mesma bola e isso criou um confronto físico, com muitos empurrões. Rudiger mostrou a Kepa quem é o chefe", revelaram. E terá sido nesse momento que o treinador terá enviado o central para os balneários, interrompendo a sessão.