Aguero vai mesmo terminar a carreira de futebolista, dizem em Espanha

O problema cardíaco de Aguero vai obrigar o avançado do Barcelona a terminar a carreira de futebolista.

Kun Aguero deverá mesmo terminar a carreira de futebolista devido ao problema cardíaco com o qual está a contas. Segundo o jornalista Gerard Romero, a decisão já está tomada, após indicação médica. Esta informação foi amplamente divulgada na imprensa espanhola, posteriormente.

O argentino do Barcelona deixou a partida frente ao Alavés com cores no peito - confirmou-se, depois, que se tratava de uma arritmia cardíaca - e, desde aí, tem sido observado por médicos. Agora, poderá mesmo dizer adeus aos relvados.