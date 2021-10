Exames realizados a Aguero detetaram uma arritmia cardíaca

Futebolista do Barcelona, que caíra no relvado em Camp Nou por não conseguir respirar normalmente, continua hospitalizado para realizar mais exames

Saído combalido do embate entre Barcelona e Alavés, devido a dificuldades respiratórias, sendo transportado para o hospital pouco depois, Aguero foi submetido a exames cardiológicos que detetaram uma arritmia cardíaca no jogador argentino.

Esta patologia trata-se de uma alteração significativa da frequência ou regularidade do batimento cardíaco, que se pode manifestar de forma mais ou menos rápida. Algumas das arritmias podem até ser fatais, ou seja, originar morte súbita.

De acordo com o jornal desportivo espanhol "Sport", que revelou o problema diagnosticado, o avançado blaugrana irá ser submetido a exames complementares para confirmar o seu estado de saúde, que inspira cuidados.

O "Sport" indica que Aguero, apesar de estar calmo, sente-se preocupado com o ocorrido, algo que não é inédito na vida do futebolista. Com apenas 12 anos de idade, refere o jornal, já havia sofrido um problema cardíaco semelhante.

Aguero, que caíra instantaneamente no relvado durante o jogo com o Barcelona, com a mão posta na caixa torácica, sendo assistido, primeiramente, pela equipa médica, será ausência, pelo menos, do jogo diante do Dínamo de Kiev, na próxima terça-feira.