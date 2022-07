Aguero sobre Haaland: "Precisa de tempo para se habituar, tal como eu precisei"

Antigo avançado do Manchester City não tem dúvidas de que o norueguês vai ter sucesso no Etihad

Sergio Aguero, antigo avançado do Manchester City, avisou esta segunda-feira que Erling Haaland "precisa de tempo" para se ambientar na Premier League, tal como sucedeu consigo, apesar de não ter dúvidas de que o goleador vá ser bem-sucedido no Etihad.

"Haaland vai demorar tempo a habituar-se a Inglaterra e ao que Pep [Guardiola] pede, tal como eu. A contratação de Haaland é muito importante, penso que a sua habilidade goleadora está comprovada pelos seus números na Alemanha e na Europa", começou por dizer, em declarações ao Stake, uma plataforma de apostas britânica.

"Penso que um jogador de elite como ele vai saber como conciliar o seu estilo com o das equipas de Pep. Poderá demorar um pouco, tal como demorou no início comigo, mas quando ele estiver ao corrente, as coisas serão mais simples. Ele tem o talento para concretizar o que lhe é pedido - muito golos", acrescentou.

Haaland, de 21 anos, prepara-se para a sua estreia na Premier League, depois de ter sido contratado por 75 milhões de euros ao Dortmund, onde apontou 86 golos em 89 disputados ao longo de duas épocas e meia.