Aguero revela que o coração "avisou antes": "Parecia que estava tudo bem e depois..."

Aguero sentiu-se mal no jogo com o Alavés

Declarações de Kun Aguero, antig internacional argentino e ex-jogador de clubes como Manchetser City e Barcelona, que se retirou do futebol depois de sofrer uma arritmia em jogo com o Alavés, a contar para La Liga.

Arrtimia: "O meu coração avisou-me antes. Dez dias antes, tive uma arritmia muito curta no treino. Parecia que estava tudo bem e depois aconteceu no jogo. Não estava à espera. Disse ao capitão: "estou a ficar tonto, pára o jogo". E aí veem-me a agarrar o peito. Sentia que estava a sufocar."

Decisão final: "Quando me disseram que tinha de deixar o futebol, comecei a processar. Antes de sair para fazer a conferência de Imprensa, não aguentei e comecei a chorar. Era a sensação de dizer que ia deixar o futebol."

Curta passagem pelo Barcelona: "Estava muito contente de chegar ao barcelona e jogar com Leo [Messi]. Obviamente que não foi por dinheiro. As pessoas ficaram contentes. Perdemos com o Real Madrid, mas fiz um golo. Posso dizer que o meu último golo foi ao Real Madrid."

Catar'2022: "Ao Mundial vou. Esta semana vamos ter uma reunião. Quero estar. O problema é estar fechado outra vez tanto tempo. Existe a ideia de me incorporar na equipa técnica. Falámos com Scaloni e com Claudio Tapia. Há que tentar dar a volta para ver o que se pode fazer."