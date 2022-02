Aguero quer integrar equipa técnica da Argentina no Mundial'2022

Ex-avançado está à disposição para ser adjunto de Scaloni durante a competição no Catar

Retirado dos relvados no início desta época, devido a um problema cardíaco sofrido em campo em representação do Barcelona, Sergio Aguero tem definido um novo passo: coadjuvar Lionel Scaloni no comando da Argentina no Mundial de 2022.

"Vamos ter uma reunião esta semana. Eu quero estar lá. (...) Há a ideia de nos juntarmos à equipa técnica. Falámos com Scaloni e também com Claudio Tapia [presidente da Federação argentina]", disse o ex-avançado argentino.

O antigo dianteiro do Atlético, Manchester City e Barcelona anunciou o fim da carreira de futebolista, aos 33 anos, por causa de uma arritmia cardíaca, sofrida num jogo contra o Alavés, em dezembro de 2021, tendo sido hospitalizado de pronto.

O Barça informou, inicialmente, que Aguero ficaria afastado dos relvados durante três meses, mas um cardiologista espanhol aconselhou o ex-craque a pendurar as botas porque, caso continuasse a jogar, iria "arriscar a vida".

Aguero conquistou a Liga Europa (Atlético Madrid), cinco títulos de campeão inglês e uma Taça de Inglaterra (Manchester City), em cuja história figura como o melhor marcador do clube, com 260 golos apontados, 184 dos quais na Premier League, que o tornam no quarto melhor marcador de todos os tempos da competição.