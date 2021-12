Aguero já tomou decisão e quarta-feira deverá ser o dia do adeus público

Kun Aguero, jogador do Barcelona

Problemas cardíacos antecipam final de carreira do avançado de 33 anos, que ingressou esta época no Barcelona

Apesar das dúvidas, dos desmentidos oficiais, Kun Aguero vai mesmo dizer adeus ao futebol. Em Espanha garantem mesmo que esta semana será feito um anúncio público a confirmar a retirada do jogador, que acusou alguns problemas cardíacos no início da época.

A 30 de outubro, o internacional argentino foi obrigado a sair do encontro entre o Barcelona e o Alavés. Aguero queixou-se logo de dores na zona do peito e, nos dias seguintes, alguma imprensa praticamente deu o final de carreira como certo, tendo Xavi, publicamente, negado a informação.

Agora, um mês e meio depois, está praticamente confirmado o adeus ao desporto-rei do avançado de 33 anos, que foi figura do Manchester City, pelos golos e pelo golo que valeu o título de 2012. O Barcelona já prepara uma cerimónia para quarta-feira.

De regresso a Espanha esta época, Aguero disputou um total de cinco partidas com os catalães, tendo marcado por uma vez, diante do Real Madrid, no grande clássico de La Liga.