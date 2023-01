Aguero está de volta aos relvados e teve de se calar para não estragar a surpresa

Argentino será o convidado especial da apresentação do Barcelona de Guayaquil.

Kun Aguero oficializou o ponto final na carreira de futebolista em dezembro de 2021, devido a problemas cardíacos, mas está de regresso aos relvados. O antigo avançado internacional argentino vai vestir a camisola do Barcelona de Guayaquil no dia 28 de janeiro, no encontro de apresentação do emblema do Equador, na designada Noite Amarela.

"Estou ansioso e espero divertir-me. Estou controlado pelo cardiologista, estou muito bem e já comecei a treinar", afirmou Aguero.

Na memória está ainda a presença no Catar, onde vibrou com Messi e companhia com a conquista do Mundial. "Saí para comer no Catar e estava a ver um jogo do Equador. Alguns adeptos do Barcelona reconheceram-me e pediram-me que marcasse presença na Noite Amarela. Tive de ficar calado para não estragar a surpresa", contou. "Excedi-me na final do Mundial, na celebração no relvado com aqueles que foram meus companheiros de seleção, mas espero estar muito bem para voltar a jogar depois de um ano afastado", rematou.