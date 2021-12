Aguero disse adeus em Camp Nou e até o Real se rendeu: "Foi uma honra competir contra ti"

Craque argentino, ainda que curta a passagem por Espanha, teve oportunidade de participar... e marcar no "El Clasico"

Rival maior do Barcelona, clube catalão que assistiu, esta quarta-feira, ao fim da carreira de Sergio Aguero, o Real Madrid, em exemplo de que não se olha a cores no jogo da vida, salientou o privilégio por defrontar um dos "melhores" no desporto-rei.

"Foi uma honra competir contra um jogador como tu, Sergio Aguero, um dos melhores do mundo. A melhor das sortes para ti e para a tua família", escreveu o clube merengue, através de uma publicação na rede social Twitter.

Ainda que curta a passagem pela La Liga, Aguero teve a oportunidade de, a 24 de outubro, participar no "El Clasico" entre Barcelona e Real Madrid (1-2), em Camp Nou, tendo inclusive apontado o golo culé, após sair do banco de suplentes.

Mais de um mês depois, o avançado internacional argentino anunciou o fim da carreira de futebolista, aos 33 anos, devido a uma arritmia cardíaca, sofrida durante um encontro com o Alavés, tendo sido levado de pronto ao hospital médico.

Na carreira, Aguero conquistou Liga Europa (Atlético Madrid), cinco títulos de campeão inglês e uma Taça de Inglaterra pelo Manchester City, em cuja história figura como o melhor marcador do clube, com 260 golos apontados, 184 dos quais na Premier League, que o tornam no quarto melhor marcador de todos os tempos da competição.