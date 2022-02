Aguero defende Messi, criticado depois do jogo europeu: "São uns idiotas"

Antigo internacional argentino elogiou exibição do compatriota, criticado pela imprensa depois do encontro da Liga dos Campeões

No meio de muitos elogios para Mbappé, que resolveu a partida, o pós-vitória do PSG contra o Real também teve críticas, algumas delas mesmo duras, a Messi. A exibição do argentino não agradou à imprensa francesa, mas Aguero veio publicamente defender o compatriota.

"O penálti foi uma pena, mas acontece a toda a gente. Depois disso, esteve muito bem. Em França, as revistas e os jornais mataram-no. São uns idiotas. Agora, vou a Paris. Tinha uma entrevista com uma revista francesa. Peguei no telemóvel e disse-lhes que não", afirmou, num direto transmitido na plataforma Twitch.

Antes do PSG chegar à vitória, com o golo de Mbappé no último minuto de descontos, Messi não foi capaz de bater Courtois na marca dos onze metros, desperdiçando uma grande penalidade que daria a vantagem aos parisienses.