Aguero contesta críticas de Ibrahimovic à Argentina: "És o menos indicado para falar"

Ibrahimovic disse que os jogadores argentinos se "portaram mal" ao festejar a conquistar do Mundial'2022. Aguero não gostou do que ouviu e respondeu ao sueco.

Zlatan Ibrahimovic, veterano avançado do Milan, criticou na quarta-feira os polémicos festejos da Argentina após a conquista do Mundial'2022, excluindo apenas Lionel Messi da sua desaprovação.

"Messi ganhou tudo e será recordado, mas o resto [dos jogadores argentinos] portou-se mal e isso não se pode respeitar. Digo isto como um profissional de alto nível: para mim, é um sinal de que ganharam uma vez, mas não o voltarão a fazer. Não se ganha dessa forma", condenou, em direto para a rádio France Inter.

Em resposta, através da rede social Twitch, o argentino Kun Aguero disse que Ibrahimovic não é a melhor pessoa para falar de comportamentos inadequados.

"Lembro-me de um jogo contra o Manchester United, quando eu estava no Manchester City. Eu estava no banco nesse jogo. Tu [Ibrahimovic] disputavas os lances e reclamavas. Falar sobre quem se porta mal em campo... acho que és o menos indicado para falar disso. É muito mau dizeres que nós, Argentina, nunca mais vamos ganhar nada. Acho que, antes de te preocupares com a Argentina, te deves preocupar mais com o teu país e os teus jogadores, que nem sequer estiveram nos últimos Mundiais", disparou o antigo avançado.