Aguardam-se mudanças no Manchester City: saídas à vista e um alvo para a defesa

Em Inglaterra, e não só, vão surgindo alguns rumores

O Manchester City conquistou Liga dos Campeões, Premier League e Taça de Inglaterra em 2022/23 e, para 2023/24, esperam-se algumas mudanças.

Segundo o "The Athletic", Kyle Walker, dececionado por não ter sido titular na final da Champions e insatisfeito com o tempo de utilização durante a época, pretenderá deixar os citizens. Em causa também o desejo de estar no Euro'2024, pelo que uma saída com vista a ter mais minutos é vista com bons olhos.

Já de acordo com Fabrizio Romano e no sentido contrário, o City desejará a contratação do internacional croata Gvardiol, do Leipzig, que pretenderá encaixar uma boa quantia com o jogador.

Em Inglaterra surgem ainda notícias de que Enzo Maresca, um dos adjuntos de Pep Guardiola, poderá estar de saída para assumir o comando técnico do Leicester, que esta temporada desceu para o Championship, segundo escalão do futebol inglês.

Os rumores sobre Bernardo Silva também já não são novidade. Barcelona e PSG têm sido alguns dos clubes associados.