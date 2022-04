"Agressão? Ninguém me pediu desculpa. Levá-lo a este ponto de ódio..."

Guarda-redes do Real Oviedo, agredido por jogadores do Sporting Gijón no final do dérbi, explica o sucedido e revela não ter recebido nenhum pedido de desculpas.

Joan Femenías, guarda-redes do Real Oviedo que foi agredido por jogadores adversários no final do dérbi com o Sporting Gijón, no sábado, explicou o sucedido em entrevista à "Radio Marca".

"Quando o jogo terminou, com a emoção e a alegria que tinha depois de um jogo duro, comecei aos saltos com as mãos no ar, mas não olhei para ninguém. De repente, sinto um empurrão pelas costas, um golpe e um jogador do Sporting Gijón perguntou-me por que raio estava a celebrar. Não houve qualquer tipo de troca de palavras, não fiz nenhum gesto", começou por dizer.

"Quando ganhas um dérbi e estás bem na tabela, queres festejar a vitória. Daí até se interpretar isto como uma provocação... É futebol", continuou, antes de revelar que não recebeu qualquer pedido de desculpas por parte do clube rival.

"Ninguém do Sporting Gijón me pediu desculpa, mas gostava que isto ficasse para trás e que se focasse mais na paixão que se sente nestes jogos. São rivalidades, mas levá-lo a este ponto de ódio e algo mais entre jogadores não traz nada de positivo nem é um exemplo", concluiu.

