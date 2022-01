Agressão a Jordán obriga Bétis a jogar duas vezes fora de casa como visitado

Momento que antecedeu a suspensão do Bétis-Sevilha, logo após Jordán ter sido atingido por um tubo

Responsáveis do clube têm dez dias para recorrer da decisão do comité e devem indicar, dentro de 24 horas, o reduto que vai acolher os próximos jogos caseiros contra Villarreal e Maiorca

O Bétis foi punido com a realização de dois jogos, enquanto equipa visitada, num outro estádio espanhol, castigo este aplicado pela Real Federação Espanhola de Futebol, devido à agressão a Jordán no dérbi com o Sevilha.

Em 15 de janeiro, durante o encontro entre os arquirrivais sevilhanos em jogo da Taça do Rei, Jordán, médio do Sevilha foi atingido, na cabeça, por um tubo PVC, arremessado desde as bancadas do Benito Villamarín, por um adepto da casa.

O incidente obrigou, primeiro, à suspensão do encontro, por ordem imediata do árbitro, durante mais de uma hora (os sevilhanos não permaneceram no relvado à espera por considerarem que não estava garantida segurança) e, posteriormente, ao adiamento para o dia seguinte, tendo o Bétis vencido o Sevilha, por 1-0.

Durante o reatar da partida, Jordán esteve em observação em casa após ter dado entrada, pouco depois de ter sido atingido com violência, num hospital local.«

A Real Federação Espanhola de Futebol, através do comité de competição, deu como "provado, tendo em conta os factos declarados no presente processo", que as "medidas tomadas pela Real Betis Balompié, SAD para evitar incidentes públicos "provaram ser insuficientes", base essa que sustenta tipo de castigo aplicado.

Os responsáveis do Bétis têm, a partir desta quarta-feira, dez dias para recorrer da decisão do comité e devem ainda indicar, dentro de 24 horas, o estádio que vai acolher os próximos jogos caseiros contra Villarreal e Maiorca.