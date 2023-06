Agrediu adepto e agora vai falhar arranque da temporada no Ajax

Depois de ter agredido um adepto do Twente que alegadamente insultou de forma racista o seu colega de equipa, Steven Berghuis foi castigado com uma suspensão de três jogos, falhando desta forma o arranque da temporada do Ajax.

Steven Berghuis, extremo do Ajax, foi castigado esta segunda-feira com três jogos de suspensão após ter agredido, no mês de maio, um adepto do Twente que terá insultado alegadamente o seu colega de equipa, Brian Brobbey, de forma racista.

A agressão foi captado por câmaras, com o internacional neerlandês, de 31 anos, a lamentar posteriormente o episódio por via de comunicado.

"Eu arrependido das minhas ações, não devia tê-lo feito. Estou habituado a coisas destas hoje em dia, as pessoas pensam que podem gritar qualquer coisa. A minha reação não resolve nada, eu percebo isso. Não foi boa e eu tenho de desempenhar um papel exemplaer no Ajax", escreveu, na altura.

Desta forma, Berghuis vai falhar os primeiros três jogos da próxima temporada do Ajax.