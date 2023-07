Agredido pelos adeptos do Corinthians e recebido em euforia pelos do Grémio

Luan assinou pela equipa de Porto Alegre, onde se destacou durante seis anos no início da carreira

O médio Luan, de 30 anos, chegou esta tarde a Porto Alegre para assinar pelo Grémio e foi recebido em euforia pelos adeptos do clube.

Um cenário que contrasta com a relação que tinha com os adeptos do Corinthians, de onde é proveniente, que chegaram a agredi-lo recentemente.

Luan destacou-se precisamente no Grémio no início da carreira, durante seis anos. Foi recebido no aeroporto por 200 adeptos em euforia.

Assinou até ao final do ano e vai receber muito menos do que recebia no Corinthians.

Pelo Grémio, recorde-se, venceu a Libertadores em 2017.

MAIS PERTO DE CASA Após chegar a um acordo com o Grêmio, Luan desembarca em Porto Alegre hoje, às 13h30, para realizar exames médicos nas instalações do Clube. Se aprovado, será encaminhado para os trâmites necessários de assinatura de contrato.



