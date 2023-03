Agora treinador, Van Nistelrooy aponta "maior erro da carreira" de futebolista

Atual técnico do PSV abandonou Santiago Bernabéu no verão de 2009, depois do clube contratar Kaká, Benzema e Cristiano Ronaldo

Ruud Van Nistelrooy, atual técnico do PSV, falou com o antigo colega Gary Neville sobre a carreira de futebolista. O ex-avançado não tem dúvidas em escolher o principal erro da carreira.

"Pellegrini era o nosso treinador e contratou Karim Benzema, Kaká e Ronaldo. Já não havia lugar para mim. Aceitei-o, também porque tinha 33 anos de idade. Eu queria ir ao Campeonato do Mundo de 2010 e, por isso, decidi ir para o Hamburgo. Tomei essa decisão demasiado depressa. Olhando para trás, não devia ter deixado Madrid, foi o maior erro da minha carreira. Além disso, também não era o momento certo para a minha família ir embora", explicou.

Sobre o melhor treinador, Nistelrooy, goleador no Real Madrid e, principalmente, no Manchester United, não tem dúvidas.

"Alex Ferguson é o melhor treinador que alguma vez tive. Passei cinco anos com ele, no Manchester United. Nunca estive com nenhum outro treinador durante tanto tempo. Quando olhamos para o legado que ele deixou... Ele é, de longe, o melhor", afirmou.