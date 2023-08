"Agora que Ronaldo e Messi já não estão lá, Neymar decidiu ganhar mais dinheiro"

Jonathan Soriano, antigo avançado espanhol, conhece bem o Al Hilal, novo clube do craque brasileiro.

Jonathan Soriano, antigo avançado espanhol, passou pelo Al Hilal na temporada 2018/18, precisamente o mesmo clube para o qual se transferiu Neymar e que tem Jorge Jesus como treinador.

"Tive as minhas dificuldades, ir para a Arábia Saudita com mulher e três filhas não é a melhor ideia", afirmou à DAZN Transfer o antigo jogador de Barcelona e Red Bull Salzburgo, entre outros.

"O Neymar tem qualidade para liderar uma equipa que quer ganhar a Liga dos Campeões e vejo que ele atirou a toalha ao chão. Agora que Cristiano Ronaldo e Messi já não estão lá e ele poderia liderar o futebol mundial juntamente com Mbappé, Haaland e os novos jogadores que estão a sair, ele decidiu ganhar mais dinheiro", apontou, descrevendo o Al Hilal. "É a equipa com mais adeptos, o gigante do futebol asiático. A equipa que querem construir é para voltar a ganhar a Liga dos Campeões asiática, o que demonstraram com as contratações que fizeram este verão".