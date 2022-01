Agora passa a ser oficial: Martial é reforço de inverno do Sevilha

Avançado francês emprestado pelo Manchester United.

O Sevilha oficializou esta terça-feira o empréstimo do futebolista internacional francês Anthony Martial, cedido pelo Manchester United até ao final da época.

"Bem-vindo, Martial", legendaram os andaluzes na primeira foto do avançado que colocaram no Instagram, antes de dizerem que a chegada de Martial é "uma prenda muito especial para os sevilhistas" no 132.º aniversário do clube.

Anthony Martial junta-se ao portista Corona na lista de reforços de Julen Lopetegui, que é segundo classificado na Liga espanhola, com 46 pontos em 22 jogos, a quatro do líder Real Madrid.

Segundo vários media espanhóis, o Sevilha vai pagar os salários do jogador, sendo que o Manchester United nada vai cobrar pelo empréstimo.

O futebolista, de 26 anos, procura uma segunda metade da época capaz de o colocar entre os eleitos do selecionador Didier Deschamps em ano de Campeonato do Mundo, no Catar.