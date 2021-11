"Agora Laporta levanta-se de manhã e diz que Xavi é o melhor para o Barcelona..."

Hristo Stoichkov aborda a possibilidade, cada vez mais forte, de Xavi assumir o comando técnico do clube catalão.

Hristo Stoichkov, antiga estrela do Barcelona, coloca dúvidas na possibilidade de Xavi vir a assumir o comando técnico do Barcelona, conforme pretende o clube catalão. O antigo internacional búlgaro notou mesmo alguma incongruência no discurso do presidente.

"Há quatro meses, Joan [Laporta] disse que Xavi estava muito verde, que não estava preparado e tem de ter mais experiência. Agora levanta-se de manhã e diz que Xavi é o melhor para o nosso clube. Xavi, para mim, ainda não está preparado para sofrer", vincou, em declarações à "TUDN USA".

Stoichkov deu mesmo um exemplo. "Guardiola tinha ohan Cruyff, Txiki Begiristain e Alexanko. Estava com estes três todos os dias. Xavi vai-se sentar com quem? quem he pode dar conselhos positivos? Porque negativos já os vai receber desde o primeiro dia que pisar o estádio. Como barcelonista espero que Xavi triunfe, porque é da casa", completou.