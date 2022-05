Barcelona tem sido associado de forma incessante ao goleador polaco

Depois do treinador Julian Nagelsmann e do diretor desportivo Hasan Salihamidzic, agora é Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern, que garante que Robert Lewandowski vai manter-se no gigante bávaro em 2022/23.

"Assumo a 100% que Robert Lewandowski jogará pelo Bayern na próxima época. Ele tem contrato, tão simples quanto isso", afirmou em declarações ao portal BR.

O contrato do polaco expira em 2023, mas a demora em alargar o vínculo com o Bayern tem aumentado a incerteza em torno do futuro do melhor marcador da Bundesliga, associado de forma insistente ao Barcelona numa altura em que a imprensa alemã já garante que a vontade do avançado é abandonar o clube.