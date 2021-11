Agora é oficial: Solskjaer deixa o comando técnico do Manchester United

"Red devils" anunciaram a saída do treinador norueguês.

Ole Gunnar Solskjaer já não é o treinador do Manchester United, anunciaram este domingo os "red devils" em comunicado. Michael Carrick irá assumir o comando da equipa nos próximos jogos.

O emblema inglês faz questão de salientar que a decisão não foi tomada de ânimo leve, agradecendo o trabalho desenvolvido pelo técnico norueguês.

"Ole será sempre uma lenda do Manchester United e é com tristeza que chegamos a esta difícil decisão. Embora as últimas semanas tenham sido dececionantes, não devem apagar todo o trabalho que ele fez ao longo dos últimos três anos para reconstruir as bases para o sucesso a longo prazo", pode ler-se no comunicado do Manchester United.

"Ole parte com os nossos sinceros agradecimentos pelos seus incansáveis esforços como treinador e os nossos melhores votos para o futuro. O seu lugar na história do clube estará sempre seguro, não apenas pela sua história como jogador, mas como grande homem e treinador que nos proporcionou muitos grandes momentos. Será sempre bem-vindo de volta a Old Trafford como parte da família", lê-se ainda.

"Michael Carrick irá agora assumir o comando da equipa nos próximos jogos, enquanto o clube procura nomear um treinador interino até ao final da temporada", explica por fim o emblema inglês.