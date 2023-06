Agora é oficial: Nkunku deixa Leipzig e é reforço do Chelsea

Avançado francês foi o melhor marcador conjunto da Bundesliga na presente época, tendo assinado um contrato válido por seis temporadas em Stamford Bridge.

Numa transferência que já era conhecida há vários meses, ainda que só tenha sido oficializada esta terça-feira, Christopher Nkunku foi anunciado como reforço do Chelsea, deixando o Leipzig ao fim de quatro temporadas.

O avançado francês, de 25 anos, assinou um contrato válido por seis temporadas em Stamford Bridge, até 2029, após ter sido o melhor marcador conjunto da Bundesliga na presente época, com 16 golos, juntamente com Niclas Fullkrug, do Werder Bremen.

"Estou incrivelmente feliz por reforçar o Chelsea. Fizeram um grande esforço para trazerem-me para o clube e estou ansioso por conhecer o meu novo treinador, os meus colegas de equipa e mostrar aos adeptos do Chelsea o que posso fazer em campo. Depois de ter jogado na Ligue 1 e na Bundesliga, agora quero jogar na Premier League, uma das Ligas mais fortes do mundo. Estou muito excitado com este desafio e sinto-me orgulhoso por vestir a camisola do Chelsea", declarou Nkunku, aos meios dos blues.

O internacional francês vai experimentar desta forma o terceiro clube da sua carreira, depois do Leipzig e PSG, onde foi formado. Em 2022/23, registou 23 golos e oito assistências em 36 jogos, ajudando o emblema alemão a repetir a qualificação para a Champions, fechando a Bundesliga no terceiro lugar.