Agora é oficial: Newcastle anuncia treinador após saída de Steve Bruce

Eddie Howe foi esta segunda-feira confirmado pelo Newcastle como novo treinador do clube inglês, rendendo no cargo Steve Bruce, despedido no passado mês de outubro.

"É com grande satisfação que confirmamos Eddie Howe como novo treinador principal do clube. Bem-vindo ao Newcastle United, Eddie!", escreveu o Newcastle nas redes sociais

O técnico inglês de 43 anos tem no currículo a passagem por dois clubes: Burnley e Bournemouth, emblema que orientou em duas fases distintas, sendo a última entre 2012/13 e 2019/20. Em 2014/15 alcançou o único título da carreira até ao momento: o Championship, segundo escalão inglês.

A missão é clara: tirar o Newcastle da zona de despromoção da Premier League, onde ocupa o penúltimo lugar, com cinco pontos em 11 jornadas e sem qualquer triunfo alcançado.