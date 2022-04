Agora é oficial: Manchester United anuncia Erik ten Hag como treinador

Treinador neerlandês assumirá o comando técnico dos "red devils" após o fim desta temporada.

O Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, oficializou esta quinta-feira Erik ten Hag como treinador.

O treinador neerlandês, atualmente no Ajax, assumirá funções no final da atual temporada, tendo assinado um contrato válido até junho de 2025, com mais um ano de opção.

"Durante os últimos quatro anos no Ajax, Erik [ten Hag] provou ser um dos treinadores mais empolgantes e bem-sucedidos da Europa, conhecido pelo futebol atraente e ofensivo da sua equipa e pelo seu compromisso com a juventude", começou por afirmar John Murtough, diretor para o futebol.

"Nas conversas com Erik que conduziram a esta nomeação, ficámos bastante impressionados com a sua visão a longo prazo para devolver o Manchester United ao nível em que queremos competir, bem como com a sua vontade e determinação em alcançar esse objetivo. Desejamos a Erik a melhor das sortes, uma vez que ele está concentrado em alcançar um final de época bem-sucedido no Ajax e aguardamos com expectativa recebê-lo no Manchester United este verão", concluiu.

Já o treinador neerlandês admitiu ser "uma grande honra" ter sido eleito treinador dos "red devils".

"É uma grande honra ser eleito treinador do Manchester United e estou muito entusiasmado com o desafio que se avizinha. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos, e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipa capaz de proporcionar o sucesso que eles merecem. Será difícil deixar o Ajax depois destes anos incríveis, e posso garantir aos nossos adeptos o meu total compromisso e concentração para dar uma conclusão bem-sucedida a esta temporada, antes de me mudar para o Manchester United", afirmou Erik ten Hag.