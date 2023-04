Markus Krosche, diretor desportivo do emblema alemão, já havia confirmado que o jogador de 26 anos deveria mesmo sair a custo zero no final da época. Agora é oficial

Daichi Kamada vai mesmo deixar o Eintracht Frankfurt no final da temporada, anunciou o clube alemão esta quarta-feira. O internacional japonês não renovará e sairá assim custo zero, como já confirmara o diretor desportivo, Markus Krosche.

"Daichi Kamada deixa o Eintracht Frankfurt. O jogador de 26 anos não renovará seu contrato após seis anos com o Eintracht e deixará o clube no final da temporada. Vamos completar com sucesso os lindos anos juntos no tempo que resta", pode ler-se nas redes sociais do emblema alemão.