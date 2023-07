Jogador reencontra Steven Gerrard no Al Ettifaq

Agora sim, é oficial. Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool, que já havia treinado com o Al Ettifaq na quarta-feira, é reforço do emblema saudita, confirmaram os dois clubes esta quinta-feira.

O internacional inglês reencontra assim Steven Gerrard, técnico dos sauditas, com quem partilhou balneário em Anfield.

De acordo com Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o Liverpool recebe algo como 13 milhões de euros, mais bónus.