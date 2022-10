É oficial: Bayer Leverkusen muda de treinador após derrota no Dragão

Gerardo Seoane deixa o comando técnico e é substituído por Xabi Alonso.

Depois da derrota por 2-0 no Dragão, frente ao FC Porto, em jogo da terceira ronda da Champions, o Bayer Leverkusen oficializou esta quarta-feira Xabi Alonso como novo treinador, rendendo no cargo Gerardo Seoane. O contrato entre as partes é válido até 30 de junho de 2024.

O antigo futebolista, campeão mundial e europeu pela seleção espanhola, esteve três temporadas a orientar os "bês" da Real Sociedad. Em 2021, o Borussia Monchengladbach, da Alemanha, sondou a hipótese de contratar o antigo médio, mas este optou por continuar em Espanha.

"Gerardo Seoane era muito estimado em todo o clube, como treinador e como pessoa. A separação não é fácil para nós, mas com a nossa situação atual, não vemos outra opção", afirmou Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen.

"Contratamos um treinador que, como jogador, foi um profissional absoluto de classe mundial por muitos anos, um estratega inteligente e extremamente bem-sucedido em três das ligas europeias mais exigentes", disse, por seu lado, o diretor desportivo Simon Rolfes.

"Conheço o Leverkusen do meu tempo na Alemanha como um excelente clube. O Bayer sempre teve grandes jogadores e vejo muita qualidade no plantel atual também", disse Xabi Alonso. "Em muitas conversas com o clube, rapidamente ficou claro que, apesar da situação difícil, ainda há metas ambiciosas. Estou muito empolgado com esta tarefa e tenho certeza de que cumpriremos", completou.

Enquanto jogador, Xabi Alonso representou a Real Sociedad, o Eibar, o Liverpool, o Real Madrid e o Bayern.

O Bayer Leverkusen está no 17.º e penúltimo lugar da Bundesliga, com cinco pontos, e soma três pontos na Liga dos Campeões, prova na qual reencontra o FC Porto na próxima quarta-feira.