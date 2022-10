Agente garante que Haaland vai valer "um bilião" e não nega a cláusula para sair em 2024

A advogada Rafaela Pimenta, que herdou o império do falecido agente Mino Raiola, falou pela primeira vez sobre o futuro de Erling Haaland e apontou a um recorde

Erling Haaland continua a deslumbrar com o início fulgurante no Manchester City e a sua agente, a advogada Rafaela Pimenta, na primeira entrevista após o falecimento do superagente Mino Raiola, apontou alto para o futuro do goleador norueguês, não negando a propalada cláusula que lhe permite sair em 2024 dos citizens.

"O bom de ser advogada é que, quando te pressionam com alguma pergunta, posso responder que ao ser advogada não posso falar disso", respondeu, sobre a mencionada cláusula que lhe permitiria deixar o City em 2024, por 150 milhões de euros.

"Será o primeiro futebolista que vai chegar ao bilião numa transferência. Se virmos o valor da sua imagem, o impacto no mercado...", frisou, para sustentar a afirmação sobre o seu futuro valor recorde no mercado.

"O Erling tem uma arma secreta que é o pai [Alfie Haaland]: transmite-lhe serenidade. É um rapaz bem-disposto. Não se perde e nunca se vai perder, creio. Nunca vi um grande jogador que pense só no dinheiro. Achamos estranho como um jogador enlouquece tanto por ganhar um jogo ou um campeonato. Se você só pensa no dinheiro, não pensa assim. Não são dez mil ou dez milhões que te fazem fazer certas coisas, que te fazem acabar no hospital. Acabas no hospital por amor e não por dinheiro", juntou Rafaela Pimenta, a herdeira do império de Mino Raiola.

"Renegociar contrato com o Manchester City? Porque não. Espero que sim. Se quiserem falar disso, eu ficaria contente por fazê-lo", juntou, em entrevista em vídeo ao jornalista italiano Gianluca di Marzio, para a Sky Sport de Itália.

Recorde-se que a cláusula dos 150 milhões sempre foi apontada pela Imprensa espanhola, como sendo alvo do Real Madrid, que terá pedido ao jogador para aguentar até, pelo menos, 2023 para se mudar para os merengues. Isto porque o campeão europeu quer aproveitar o fim dourado da carreira de Benzema, de 34 anos, antes de recrutar o norueguês. Mbappé também entrava nos planos, mas no início desta época, e acabou por dar uma nega ao Real Madrid e renovou pelo PSG, decisão da qual, pelos vistos, já se arrependeu.

Rafaela Pimenta e il suo rapporto con Mino Raiola

➖

La signora del mercato

Alle 19.45 su Sky Sport 24

Disponibile on demand

➖#SkySport #SkyCalciomercato #Pimenta @DiMarzio pic.twitter.com/aWxjNnwRhk - skysport (@SkySport) October 21, 2022