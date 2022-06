Agente de Reinildo revela que lateral recebeu oferta de Portugal

Moçambicano ingressou no Atlético de Madrid no mercado de inverno

O agente de Reinildo Mandava, lateral moçambicano do Atlético de Madrid, revelou esta quarta-feira ao jornal As que o jogador, reforço colchonero em dezembro, também recebeu uma oferta de Portugal, não especificando qual o clube envolvido.

"Estávamos em negociações com seis clubes. O Atlético era um deles, um grandíssimo clube do qual tínhamos recolhido as nossas informações. Falámos com o Reinildo e apresentamos-lhe a possibilidade de rumar ao Atlético de Madrid. Ficou apaixonado", começou por contar Manuel Tomás.

Reinildo transferiu-se em janeiro do Lille, com que estava em final de contrato, para o Atlético de Madrid, numa operação que acarretou um custo de cerca de três milhões de euros. No entanto, antes de se comprometer com o Atlético, Reinildo tinha em cima da mesa várias propostas, inclusive de Portugal.

"Havia muitas opções. O Reinildo vinha de ser campeão com o Lille, ganhou também a Supertaça frente ao PSG. Tínhamos ofertas de Inglaterra, Espanha, Itália e Portugal, dos melhores clubes, mas apaixonou-se pelo Atlético", revelou o representante de Reinildo.

Reinildo Mandava, de 28 anos, conseguiu afirmar-se na segunda metade da época na capital espanhola, disputando 21 jogos pelo Atlético de Madrid.

Na carreira, o lateral passou pelo Benfica B, Fafe, Covilhã e Belenenses antes de rumar ao Lille, em 2019, onde conquistou uma Ligue 1 e uma Supertaça francesa.