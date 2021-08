Agente de Lukaku explica transferência para o Chelsea e fala em "ofensas e ameaças"

Federico Pastorello abordou o regresso do avançado ao Chelsea.

Romelu Lukaki foi confirmado como reforço do Chelsea, numa transferência que não agradou aos adeptos do Inter, que já tinham visto partir o treinador Antonio Conte e o lateral Hakimi. Em comunicado, Federico Pastorello, agente do avançado belga, lamentou algumas atitudes e explicou o regresso do jogador ao clube londrino.

"Aceito as críticas construtivas, são parte do jogo, mas não as falsidades, as insinuações, as ofensas e as ameaças que recebemos (também a minha família e as minhas filhas), que ultrapassam o limite da decência e tolerância", lamentou, explicando que Lukaku "nunca se demonstrou descontente no Inter", mas que "o interesse do Chelsea "tocou a sua alma desde o primeiro momento".

O empresário referiu-se à primeira passagem do goleador pelo Chelsea, uma aventura infeliz. "Quando apareceu, com 28 anos, a oportunidade ipesrada de tentar de novo, quase não acreditava. Decidiu aceitar", vincou.

A postura do Inter também foi mencionada. "O conselheiro delegado Marotta, o diretor desportivo Ausilio e o treinador Inzaghi fizeram tudo o que estava ao seu alcance para evitar a transferência", garantiu.

Lukaku representou o Inter nas duas últimas temporadas. Na primeira passagem pelo Chelsea, após dar nas vistas no Anderlecht, não marcou qualquer golo em 15 jogos realizados, tendo estado também cedido pelos londrinos a West Brom e Everton.