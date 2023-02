Agente de Haaland e uma possível saída: "Sou pela liberdade"

Rafaela Pimenta falou com o jornal AS e deu a entender que o avançado tem mesmo uma cláusula de rescisão que o pode fazer abandonar o Etihad no verão de 2024

Figura da Premier League e do Manchester City, Erling Haaland continua a ser associado aos dois maiores clubes de Espanha e a uma mudança a curto/médio prazo para Barcelona e, principalmente, Real Madrid. Para já, a agente do jogador dá a entender que há uma cláusula para uma saída no verão de 2024.

"Eu sou pela liberdade. É a minha batalha. Digo sempre que uma das minhas prioridades como agente é oferecer ao jogador aquilo a que chamo "a chave da porta". Quando o jogador vai para um clube, faço tudo para criar as condições para que a chave da porta esteja nas suas mãos. Se amanhã já não aguentar estar lá porque não gosta, ou porque não é bem pago, ou porque a sua mulher quer viver em Paris? Então vai-se embora, não é verdade? Não gosto quando o meu jogador não é livre de decidir", explicou Rafaela Pimenta, em conversa com o AS.

O The Athletic já tinha noticiado que, no verão de 2024, o internacional norueguês teria uma cláusula de rescisão de 180 a 200 milhões de euros, mas apenas para clubes fora da Premier League, num valor que não é propriamente proibitivo tendo em conta os preços que se têm praticado no velho continente na última década.

Rafaela Pimenta, na mesma entrevista, ainda assim, coloca o valor do seu jogador bem acima dos tais 200 milhões de euros.

"Haaland vale 1000 milhões. Talvez ninguém vá pagar isso, mas esse é o potencial que ele tem quando vem para um clube. Com ele vêm adeptos, golos, resultados desportivos, profissionalismo, conteúdos digitais, notoriedade, patrocinadores... Se juntar tudo isto, o seu valor é um agregado de muitas coisas. O preço de um jogador de futebol é realmente fixado por um clube. Sei que ninguém vai pagar 700 milhões por um jogador, mas é muito claro para mim que o valor que Erling acrescenta quando chega a um clube é imenso, pelo menos 1.000 milhões", explicou.