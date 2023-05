Agente de Davies: "É um momento caótico no Bayern de Munique"

Lateral canadiano tem sido apontado à saída. Contrato termina em 2025

Alphonso Davies tem sido um dos jogadores do Bayern mais vezes apontado a uma saída. O empresário do lateral não quis abrir o jogo quanto a transferências ou renovação, mas destacou o momento conturbado do clube.

"É um momento caótico no Bayern de Munique. Não sei bem o que se está a passar e com quem vamos falar. Parece haver demasiada instabilidade e incerteza quanto ao rumo do clube. Talvez seja melhor esperarmos até 2024 para renovar e ver como as coisas evoluem no clube antes de avançarmos para um novo contrato", afirmou Nedal Huoseh.

As declarações do agente surgem dias depois da conquista da 11ª Bundesliga consecutiva e, principalmente, das saídas do diretor executivo, Oliver Kahn, e do diretor desportivo, Sasa Salihamidzic.

Alphonso Davies, que está em Munique há cinco anos, tem contrato até 2025.