Agente de Benzema para Deschamps: "Por que lhe pediste para ir embora tão rápido?"

Karim Djaziri mostrou exames médicos do avançado, feitos no Catar, e defende que o Bola de Ouro podia jogar a partir dos oitavos de final.

A história de Benzema e a seleção de França tem sido feita de altos e baixos, de conflitos, desavenças, afastamento, amor... e o agente do Bola de Ouro deitou agora mais achas para a fogueira.

Karim Djaziri, empresário de Benzema, revelou os exames médicos que o francês fez no Catar (lesionou-se dia 19 de novembro), e sustenta que no início de dezembro já poderia competir, nos oitavos de final, atacando o selecionador Didier Deschamps pela rapidez com que o dispensou: "Coloquei isto, mas antes consultei três especialistas que me confirmam o diagnóstico de que o Benzema podia estar em forma desde os oitavos de final para, pelo menos, ficar no banco. Por que lhe pediste para ir embora tão rápido?"

Quando a França defrontou a Polónia nos oitavos de final do Mundial do Catar, a 4 de dezembro, Benzema estava de férias na Ilha Reunião, após treinar alguns dias com o Real Madrid.

Entretanto, Benzema deixou de seguir alguns jogadores da seleção gaulesa na seleção francesa e deu por terminada a sua carreira nos Bleus, adensando os rumores da má ligação do jogador com alguns colegas e o técnico.