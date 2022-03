Agente de Bale: "É inacreditável que o Real Madrid não o coloque a jogar"

Empresário do avançado, que cumpre a oitava temporada no Real Madrid, afiançou a possibilidade do futebolista rumar a outro clube ou.... pendurar as chuteiras no verão

Sem jogar desde 15 de fevereiro, e com 271' pelo Real Madrid, Gareth Bale causou surpresa ao bisar na vitória (2-1) de Gales frente à Áustria, na meia-final do play-off do Mundial, razão pela qual o agente do galês criticou a falta de utilização no clube.

"É inacreditável que o Real não o coloque a jogar, porque pode acrescentar muito. Todos o viram na noite de quinta-feira [passada]. Se o envolvessem na equipa, teriam um grande jogador", afirmou Jonathan Barnett, ao jornal "Telegraph".

O empresário do avançado de 32 anos, que cumpre a oitava época no Real Madrid, a menos produtiva e intensa (cinco jogos e um golo), afiançou a possibilidade do futebolista rumar a outro clube ou, eventualmente, terminar a carreira.

"Gareth não sabe o que vai acontecer neste verão e tudo dependerá do País de Gales [caso vá, ou não, ao Mundial no Catar]. Não falamos com ninguém e haverá uma decisão que terá que tomar em junho" acrescentou Barnett.

De acordo a COPE, emissora de rádio espanhola, o jogador pondera pendurar as chuteiras no final de 2021/22, caso a formação galesa não consiga assegurar um lugar no Mundial, que se realiza entre novembro e dezembro deste ano.

"É o maior jogador que jogou pelo País de Gales e um dos maiores que a Grã-Bretanha já produziu", classificou o empresário do avançado merengue.

Arredado, maioritariamente, das escolhas de Carlo Ancelotti (foi titular em quatro desafios, três deles em agosto, nunca fez 90' e foi nove vezes suplente), Bale, ainda assim, foi fundamental para Gales continuar a sonhar com a ida ao Catar.

Essa performance serviu, aliás, para Bale dar uma "estalada de luva branca" à Imprensa espanhola, nomeadamente a um jornalista da Marca, que o descreveu como "parasita do Real Madrid". "Chupem isto", respondeu o galês, perante as câmaras que transmitiram o Gales-Áustria, assim que marcou o segundo golo.