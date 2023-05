Agente de Alphonso Davies: "Vários clubes estão interessados"

Lateral do Bayern tem contrato até 2025, mas é pretendido por vários emblemas de nomeada

Tendo saltado da equipa B para a principal, há uns anos, Alphonso Davies é um dos jogadores do atual plantel do Bayern com mais anos de casa. Apesar de ter contrato até 2025, o internacional canadiano é pretendido por alguns clubes europeus.

"Vários clubes estão interessados em Davies, mas não há conversações directas sobre uma transferência. Davies ainda tem dois anos de contrato. O Bayern pretende prolongar o seu contrato, mas nada está ainda confirmado", explicou Nick Huoseh, agente do jogador.

Tendo já vencido tudo com o clube que o contratou muito jovem aos Vancouver Whitecaps, Davies leva 153 jogos e oito golos marcados com a camisola do Bayern.