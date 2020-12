Agente assume: "É hora de Pogba sair do Manchester United"

Mino Raiola admite que o médio está insatisfeito nos red devils e que a melhor solução será uma transferência no próximo mercado

Paul Pogba quer sair do Manchester United, a garantia é deixada pelo empresário, Mino Raiola. "Não vale a pena esconder nem perder tempo, o Paul está insatisfeito porque não tem tido a possibilidade de se expressar em campo. Tem de mudar de equipa, de ar. Acabou o tempo dele no United", afirma o agente do jogador ao "Tuttosport", deixando um conselho: "Ele tem contrato até 2022, portanto o melhor seria um negócio no próximo mercado. Beneficiaria ambas as partes."

Reconhecendo que devido à covid-19 muitas equipas não terão dinheiro para avançar pelo francês, Raiola responde com um "porque não?!" quando lhe questionam se um regresso à Juventus está na equação. "A relação com os ex-companheiros é excelente", considera.

Pogba está na quinta época pela equipa sénior do Man. United, clube onde fez o final da formação antes de saltar para a Juventus. Em Itália atingiu o apogeu da carreira e em Inglaterra tem vivido anos difíceis, perdendo espaço com Solskjaer pelas lesões e pela afirmação de Bruno Fernandes no meio-campo red devil.