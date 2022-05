Agência de Emiliano Sala: "A sua memória não pode ser manchada pela estupidez"

Emiliano Sala morreu em 2019 num desastre aéreo, no Canal da Mancha

Agência expressou revolta pelos cânticos de gozo dos ultras do Nice em relação à morte do jogador

A agência que representava Emiliano Sala, antigo extremo do Nantes que morreu em 2019 num desastre aéreo, no Canal da Mancha, expressou esta sexta-feira revolta pelos cânticos de gozo dos ultras do Nice, durante a receção ao Saint-Étienne, na 36ª jornada da Ligue 1.

Na partida em questão, e motivados pela vitória do Nantes na final da Taça de França dias antes, ouviram-se cânticos de gozo com a morte de Sala, oriundos da bancada onde se situavam ultras do Nice: ""É um argentino que não sabe nadar... Emiliano debaixo de água..."

Através de uma publicação na conta de Instagram da agência Sport Cover, Meissa N'diaye manifestou "profunda indignação" pelos cânticos da Brigada Sud do Nice e lamentou que tanto o clube como "as autoridades competentes" nada tenham feito para castigar os adeptos envolvidos.

Recorde-se que o treinador do Nice, Christophe Galtier, em conferência de imprensa já havia condenado de forma veemente os cânticos despeituosos em direção a Sala.

A mensagem, na íntegra da agência de Emiliano Sala:

"Toda a equipa da agência Sport Cover quer manifestar a sua profunda indignação pelos acontecimentos ocorridos ontem durante o jogo entre OGC Nice e AS Saint-Étienne, frente a Emiliano Sala, jogador que acompanhamos há muitos anos.

Estamos todos muito entristecidos com estas "canções" repugnantes, mas também consternados com a declaração dos Ultras da Brigada Sud de Nice, que tenta desculpá-los sob o pretexto de "humor".

Emiliano era jogador de futebol, claro, mas também um ser humano fantástico, assim como um filho e um irmão, e a sua memória não pode ser manchada pela estupidez dos chamados simpatizantes.

Dada a gravidade dos fatos, quais serão as decisões que o clube OGC Nice e as autoridades competentes tomarão? Esperamos sanções de acordo com os fatos.

Meissa N'diaye"

