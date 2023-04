Afonso Sousa marcou, mas a festa foi de Fiorentina, West Ham, Basileia e AZ Alkmaar

Pelo atual terceiro classificado da Polónia, além de Afonso Sousa, jogaram Joel Pereira e Pedro Robocho, enquanto João Amaral não foi utilizado.

O Lech Poznan, com a ajuda do português Afonso Sousa, venceu a Fiorentina (3-2), que sofreu para atingir as meias-finais da Conference League, nas quais estão West Ham, Basileia e AZ Alkmaar.

Depois da vitória categórica fora, na Polónia (4-1), no jogo da primeira mão dos quartos de final, os italianos tinham a eliminatória no bolso, mas tiveram de suar para seguir em frente, graças aos golos tardios de Ricardo Sottil (78 minutos) e Gaetano Castrovilli (90+2), em resposta aos tentos de Afonso Sousa (09), Kristoffer Velde (64), de penálti, e Artur Sobiech (69).

À mesma hora, o AZ Alkmaar conseguiu recuperar de uma desvantagem de dois golos trazida do campo do Anderlecht, logo no começo do desafio, através de um bis de Pavlidis (5 e 13 minutos), levando a decisão para o prolongamento, que não teve golos.

A eliminatória viria a ser resolvida através do desempate por grandes penalidades, com 4-1 a favor dos neerlandeses. O ex-benfiquista Vertonghen falhou o primeiro penálti para os belgas.

Em Inglaterra, o West Ham confirmou o favoritismo na receção aos também belgas do Gent (4-1), assentando o triunfo num bis de Antonio (37 e 63) e de outros dois golos de Paquetá (55), da marca do castigo máximo, e Rice (58).

Para o Gent, marcou Cuypers (26), naquele que foi o primeiro golo do desafio, depois do 1-1 registado na primeira mão, na Bélgica.

O duelo entre os gauleses do Nice e os helvéticos do Basileia só foi decidido no prolongamento, após novo empate no final do tempo regulamentar. Gaetan Laborde adiantou o emblema do sul de França, aos nove minutos, mas, já perto dos 90 minutos, Augustin repôs a igualdade, abrindo caminho para Kasim Adams (98) fazer a reviravolta e colocar os helvéticos nas "meias".

Nas meias-finais, a Fiorentina vai medir forças com o Basileia, enquanto o West Ham defrontará o AZ Alkmaar.