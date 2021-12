Afirmam que uma das estrelas do PSG quer deixar o clube em janeiro

Médio neerlandês Giorginio Wijnaldum estará arrependido de ter escolhido o emblema parisiense.

Giorginio Wijnaldum chegou ao PSG no último mercado de transferências de verão, em fim de contrato com o Liverpool e adquirido a "custo zero". Apesar de ter sido uma das contratações mais sonantes do emblema parisiense, e de alegadamente ter recusado o Barcelona para rumar a França, as críticas aos seus desempenhos têm sido recorrentes.

Segundo o jornal "As", algumas informações asseguram que o PSG já procura um substituto para o médio neerlandês e, tendo as atenções viradas para Brozovic, do Inter. Além disso, de acordo com o site britânico "TeamTalk", Wijnaldum estará arrependido de ter rumado ao PSG, considerando uma possível saída já no mercado de transferências de inverno.

Wijnaldum pretenderá regressar à Premier League e o Newcastle terá sido a primeira equipa a mostrar interesse no jogador. Segundo fontes próximas do médio, já terão mesmo existido contactos entre o clube inglês e o entorno do internacional neerlandês, dando a conhecer o interesse em adquirir os seus serviços.

A concretizar-se uma mudança para o Newcastle, seria o regresso do jogador de 31 anos àquela que foi a sua casa em 2015/16 e na qual fez 11 golos e cinco assistências em 40 jogos disputados.