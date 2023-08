Afirmação de treinador causa polémica: "O golo é como as mulheres na discoteca"

O treinador do Sporting de Gijón, Miguel Ángel Ramírez, já pediu desculpas públicas através das redes sociais [vídeo: Relevo]

O treinador do Sporting de Gijón, Miguel Ángel Ramírez, já veio pedir desculpas públicas através das redes sociais pelas declarações feitas durante a conferência de imprensa após a vitória sobre o Mirandés, comparando marcar um golo com "mulheres na discoteca".

"Não fui feliz na comparação que usei para falar sobre nossa relação com o golo. Isso não está de acordo com minha forma de entender a vida e os meus valores. Peço desculpas por isso", publicou o treinador nas redes sociais, depois de receber uma série de críticas, também através dessas mesmas redes, de várias pessoas, incluindo a autacra de Gijón, Carmen Moriyón.

Nas declarações do treinador do Gijón, que se tornaram virais, ele referiu-se às razões pelas quais a sua equipa havia marcado um golo e, portanto, reencontrado o caminho da baliza e das vitórias.

"No final, marcar um golo é como abordar as mulheres na discoteca. Quanto mais você se aproxima, mais elas se afastam. E depois, quando você não dá atenção, elas podem vir e dizer: 'Olá, que se passa?'. Com um golo é a mesma coisa, quando você fica obcecado por ele, ele afasta-se; quando você está focado em outras coisas, no trabalho, no que precisa de fazer agora, qual é o próximo passo... ele aparece. E foi o que aconteceu", disse, lançando a polémica pela qual pediu agira desculpa.