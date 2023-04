Afinal, Totti também puxa pelo Real Madrid: "Emoção única ser aplaudido no Bernabéu"

Totti com Benzema, avançado do Real Madrid

Sem trair o gigantesco coração romano que tem, o antigo astro italiano abriu espaço para mais um emblema figurar entre as preferências.

Símbolo maior da Roma, ao ponto de ser quase o mesmo chamar ao clube AS Roma ou AS Francesco Totti, o ex-jogador italiano que só vestiu a camisola romana tem, afinal, espaço no coração para outro clube: o Real Madrid. Foi o próprio a confessar essa estima especial, em Madrid pois claro, depois de uma visita à cidade desportiva do clube treinado pelo amigo Carlo Ancelotti. "O Real é a minha segunda equipa", disse aquele que se fez lenda por ter apenas um clube no currículo.

Totti chegou a estar na lista de compras dos merengues, como quase todas as estrelas do planeta futebolístico, mas só pisou o Santiago Bernabéu como adversário. Experimentou-o agora também como reformado, assistindo da bancada à vitória sobre o Celta de Vigo, e com direito a ovação. "É uma emoção única ser aplaudido por um estádio como o Bernabéu. É um estádio de muita paixão em que dá muita vontade de jogar. Vir como adversário era estimulante", lembrou.

Esta foi a primeira vez que viu da bancada um jogo do Real, "um clube muito importante", acrescentou ainda, antes de projetar o jogo da Champions em que os espanhóis vão cruzar-se com o Manchester City. "Será uma final nas meias-finais. São duas grandes equipas e dois grandes clubes. Apoio o Real e espero que chegue à final", vincou, numa simpatia que se explica também pela amizade com o treinador madridista. "Ancelotti e eu temos uma relação próxima. É uma pessoa verdadeira, pura, que transmite positividade. Deu-me a possibilidade de vir conhecer a cidade desportiva e aqui estou. Depois da Roma, o Real é a minha segunda equipa; é um clube que sempre admirei", contou. Admira também o talento de Modric (37 anos, o mais próximo dos 46 de Totti...). "Temos uma relação especial, admiramo-nos um ao outro", rematou.