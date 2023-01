Afinal, Ten Hag veta saída de Maguire: inglês não deve ir para o West Ham

Central inglês estava apontado a um empréstimo ao West Ham já nesta reabertura de mercado. Técnico do Manchester United acredita que ainda pode ser útil

Harry Maguire, afinal, deve ficar no Manchester United na segunda metade de 2022/2023. O central foi dado como provável reforço do West Ham, mas Ten Hag já vetou a saída do internacional inglês.

De acordo com o Daily Mail, o técnico dos red devils acredita que o central pode ser importante, apesar de não ser primeira escolha e de, até, já ter sido preterido pelo lateral Luke Shaw no centro da defesa.

A imprensa inglesa tinha noticiado nesta última terça-feira que o West Ham estava perto de garantir o empréstimo do central que custou, no verão de 2019, quase 90 milhões de euros ao Manchester United.