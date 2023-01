Afinal, Simeone não planeia deixar o Atlético de Madrid no final da época

Marca desmente as informações avançadas pelo programa "El Chiringuito" na terça-feira.

O programa de televisão espanhol "El Chiringuito" avançou na passada terça-feira que Diego Simeone teria informado Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, a sua intenção de sair do clube no final da temporada. No entanto, essa mesma informação foi este sábado desmentida pelo jornal Marca.

De acordo com a fonte, "El Cholo" não pensa em deixar o Atlético de Madrid durante a presente época nem no início da próxima, sendo também avançado que o CEO do clube não fez qualquer movimentação que denunciasse uma eventual busca pelo futuro sucessor do técnico.

Diego Simeone tem contrato com o Atlético de Madrid até 2024 e, desde que chegou ao clube, em 2011, já levantou duas LaLigas, uma Taça do Rei, uma Supertaça de Espanha, duas Ligas Europa e duas Supertaças Europeias.